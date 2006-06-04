Отменен поединок Кастильо - Корралес

Несмотря на все заверения экс-чемпиона мира в легком весе Хосе Луиса Кастильо о том, что на этот раз он уложится в рамки весовой категории, этого опять не произошло, сообщает AllBoxing.Ru. Вес Кастильо во время первого взвешивания составил ровно 140 фунтов (63,5 кг), что на 5 фунтов превышает лимит легкого веса. Его противник чемпион WBC в легком весе Диего Корралес с первой попытки «сделал» вес — весы под ним показали ровно 135 фунтов. Предоставленные Кастильо в соответствии с правилами два часа для «сгонки» веса не принесли результата — он смог «сбросить» всего полфунта, и его вес составил 139,5 фунтов. «Полный позор, — заявил по этому поводу промоутер Кастильо Боб Арум. — Что касается меня, то я больше не представляю его интересы. Если бы я был на месте Корралеса, я бы отказался от боя. Это неуважение к боксу».

Через полчаса после того, как стало ясно, что Кастильо не смог уложиться в рамки легкого веса, промоутер Корралеса Гэри Шоу объявил, что поединок отменен. «Диего Корралес не собирается подвергать свою жизнь риску, — сказал Шоу. — Все видели, что произошло в прошлый раз. Деньги для нас не главное». Напомним, что перед вторым поединком с Корралесом Кастильо также не смог «сделать» вес, однако тогда бой все-таки состоялся, и Корралес был нокаутирован в четвертом раунде. В связи с тем, что поединок Корралес-Кастильо отменен, главным боем сегодняшнего шоу станет поединок между чемпионом IBF в наилегчайшем весе Вахтангом Дарчиняном и претендентом на его титул мексиканцем Луисом Мальдонадо, которые без проблем уложились в рамки своей весовой категории