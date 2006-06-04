Бокс: Дарчинян «побил» Мальдонадо

Сегодня в Лас-Вегасе (США) чемпион IBF в наилегчайшем весе Вахтанг Дарчинян победил техническим нокаутом в восьмом раунде претендента на титул Луиса Мальдонадо из Мексики, сообщает AllBoxing.Ru

С первых минут поединка чемпион начал преследовать противника, который, в свою очередь, пытался действовать на дистанции. В первой половине поединка Мальдонадо удавалось держаться на дистанции и избегать сильных ударов Дарчиняна, однако затем он начал застаиваться и в шестом раунде оказался в нокдауне. Чемпион продолжил преследование соперника в следующих раундах, и на восьмом рефери Джо Кортес остановил поединок.