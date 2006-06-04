Баттон надеется на дождевую гонку

Дженсон Баттон надеется, что гонка на Сильверстоуне пройдет под дождем. Баттон рельно оценивает свои шансы и то, что победить здесь будет нелегко, но дождь мог бы помочь в этом, сообщает «Мир Формулы-1 »

"Нам нужно что-то, что встряхнет команду, - сказал Дженсон. - Я хочу, чтобы это был незабываемый уик-энд для фанатов, но дождь смог бы помочь нам добиться здесь большего успеха. Многие могли бы совершить ошибки на мокрой трассе, что дало бы нам шанс на высокий результат".

Дэвид Култхард остается пока последним британским пилотом, побеждавшим на Сильверстоуне. Шотландец выиграл здесь в 2000-м году за рулем McLaren MP4-15.