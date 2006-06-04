Ралли. Трагедия. Машина врезалась в зрителей

В районе поселка Нивенское Калининградской области вечером 3 июня на бывшем военном аэродроме во время любительских автогонок произошло серьезное происшествие.



По словам очевидцев инцидента, один из водителей на полной скорости въехал в толпу зрителей и рядом стоящие два автомобиля, сообщает ИА Regnum.



Сначала сообщалось о трех пострадавших. Одна из них - беременная девушка - получила рваную рану ноги. Ей оторвавшимся металлическим куском от машины порезало ногу.



Сегодня стало известно, что число пострадавших на любительском авторалли под Калининградом достигло четырех человек.



Инцидент произошел накануне вечером на старом военном аэродроме Балтийского флота, расположенном у поселка Нивенское Калининградской области. По данным правоохранительных органов, 27-летний водитель автомобиля BMW на скорости врезался в зрителей. От гибели людей спасли несколько машин, которые стояли впереди зрителей.



В результате иномарка, управляемая молодым человеком, повредила 3 автомобиля BMW и один Peugeot.

Травмы различной тяжести получили 17-летний калининградец (черепно-мозговая травма), 22-летняя девушка, находящаяся на 5-м месяце беременности (закрытый перелом ноги), 25-летний мужчина (многочисленные ушибы ног) и еще один человек, который от госпитализации отказался.



По данным милиции, водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения.