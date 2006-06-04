Дисквалифицирован защитник сборной Украины

Защитник молодежной сборной Украины Дмитрий Невмывака дисквалифицирован УЕФА во всех турнирах под своей эгидой после того, как проба на допинг, взятая у футболиста по окончании полуфинала первенства Европы против команды Сербии и Черногории, дала положительный результат.



Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА рассмотрит это дело на своем заседании 25 июня. Апелляция на решение УЕФА может быть подана до полуночи 6 июня, передает «Спорт Экспресс».



Отметим, что Невмывака не принимал участия ни в одной игре чемпионата и этот инцидент никак не грозит турнирным перспективам сборной Украины. Наказание понесет только сам футболист.