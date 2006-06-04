Украина и Италия сыграли «никак»

В преддверии чемпионата мира по футболу сборная Украины провела очередной товарищеский матч. На этот раз со сбоной Италией.



Очень было похоже, что футболисты и той, и другой команды тщательно берегли себя – никому неохота травмироваться накануне мундиаля. Зрелищности не получилось. Опасных моментов практически не было. И как результат – нулевая ничья.



Составы команд.



Украина: Шовковский, Русол, Несмачный, Ващук, Езерский, Гусин (Свидерский 90), Калиниченко (Белик 55), Тимощук (Шелаев 88), Ротань (Назаренко 74), Воронин, Воробей.



Италия: Буффон, Гроссо, Каннаваро (Матерацци 75), Неста (Барзальи 61), Оддо, Де Росси, Каморанези (Бароне 69), Пирло (Перотта 59), Дель Пьеро (Тотти 59), Тони (Индзаги 59), Джилардино.