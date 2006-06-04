Киев «выбрал» лучших бодибилдеров Европы

В Киеве завершился Абсолютный чемпионат Еропы по бодибилдингу и фитнесу «БІОЛА PRO-INTERNATIONAL».



В столицу Украины съехалась практически вся европейская и мировая элита культуризма – чемпионы и призеры самых престижных турниров в этом виде спорта. По итогам проходивших на сцене Дворца «Украина» состязаний были определены победители у мужчин (бодибилдинг) и женщин (фитнес).



У мужчин чемпионом стал спортсмен из Чехии Стефан Орош. «Серебро» получил поляк Дариуш Карпинский. Украинец Сергей Духота - на третьем месте.



Победительницей среди женщин жюри чемпионата признало россиянку Светлану Кочкину. Украинка Маргарита Белинская – на втором месте. На третьей позиции также представительница России – Наталия Михайлова, сообщает корреспондент «Главреда».



Организаторами Первого абсолютного чемпионата Европы были СК «Біола» при поддержке Toplife, Европейская федерация бодибилдинга и фитнеса, федерация бодибилдинга Украины, РК «Арена».