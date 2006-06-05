ЧЕ по футболу. Финал. Голландия разгромила Украину

Состоялся финальный матч молодежного чемпионата Европы, в котором встретились сборные Украины и Голландии. Команда Нидерландов выиграла со счетом 3:0.



Настоящим героем матча стал лучший бомбардир турнира Клаас Хунтелаар. Именно он «распечатал» ворота Андрея Пятова в начале игры, а под занавес первого тайма реализовал 11-метровый. Третий гол на счету полузащитника Ники Хофса. Сборная Украина, особенно во втором, создала массу моментов у ворот Кеннета Вермеера, но воплотить их в результат так и не смогла. Таким образом, чемпионом стала сборная Голландии, у Украины – «серебро».



Голландия - Украина - 3:0 (2:0)



Голы: Хунтелаар, 11, 43, с пенальти. Хофс, 90



Голландия: Вермеер, Эмануэльсон, Аиссати (Зомер, 79), Тендалли, Влаар, Де Зеув, Шаарс, Хофс, Люринк, Хунтелаар, Кастелен (Де Риддер, 69)



Украина: Пятов, Ярмаш, Чигринский, Яценко, Романчук, Чеберячко, Михалюк, Годин (Алиев, 46), Максимов, Милевский, Фомин (Фещук, 46)



Предупреждения: Влаар, 73 - Романчук, 26. Ярмаш, 38. Яценко, 42. Фещук, 59



Удаление: Романчук, 76