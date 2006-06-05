Дефар установила новый мировой рекорд в беге на 5 км

Зимняя чемпионка мира этого года в Москве Месерет Дефар из Эфиопии установила новый мировой рекорд на соревнованиях Reebok Grand Prix в Нью-Йорке на дистанции 5000 м, который теперь равняется 14.24,53.



По словам Олимпийской чемпионки именно на этой дистанции, она давно мечтала побить рекордное время Элван Абейлегесси, показанное в 2004 году в Бергене, и прекрасное начало сезона, а в апреле она в Калсбаде уже пробежала за 14.46, превысив мировое достижение Полы Рэдклифф по шоссе, показало, что рекорд для Месерет вполне реален, сообщает сайт «Легкая атлетика».