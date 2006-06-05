Суркис заработал на переходе Шевченко в «Челси» миллионы

По информации президента ФК «Динамо», клуб имеет свою выгоду от трансфера Андрей Шевченко в «Челси». Согласно договору с «Миланом» от 1999 года, «Динамо» принадлежит 5% от суммы трансфера форварда из «Милана» в другой клуб.



Таким образом, сообщает «Динамомания», с учетом того, что сумма трансфера Шевченко из «Милана» в «Челси» составила 30 млн. фунтов стерлингов (56 млн. долларов), «Динамо» может получить 1,5 млн. фунтов (2,8 млн. долларов). Комментируя этот переход, президент «Динамо» сказал: «Безусловно, переход Шевченко в «Челси» для меня выгоден, но я предпочел бы, чтобы он оставался в «Милане».