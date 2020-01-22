Шахтер отдал своего игрока в аренду одному из лидеров УПЛ

Главный тренер Десны Александр Рябоконь сообщил программе Футбол NEWS, что "северяне" арендовали хавбека Шахтера Андрея Тотовицкого.

Футболист не смог закрепиться в основе команды Луиша Каштру, не сыграв ни единого матча в составе "горняков". Ранее на правах аренды выступал за Мариуполь и помогал команде пробиться в квалификацию Лиги Европы.

Прошлым летом Десна арендовала у Шахтера чемпиона мира U-20 Ефима Коноплю. Сейчас черниговцы идут на четвертой строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка.

Ранее "горняки" продали нападающего Андрея Борячука в турецкий Ризеспор. 21 января стало известно, что украинец подписал контракт с клубом на полтора года. В Ризе также выступают Николай Морозюк и Денис Гармаш.