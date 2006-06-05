Абрамович не смог понять форварда «Челси»

Нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо сказал, что не собирается продлевать контракт с «Челси». Об этом сообщает Sky Sports.



«У меня ещё два года будет действовать контракт с «Челси», но все знают, что я хочу вернуться в Италию, - сказал Креспо. - Когда я разговаривал с Романом Абрамовичем, он не мог понять моих чувств. Он сказал: «Как такое может быть? Болельщики любят тебя, Моуринью тоже. Я тебе предлагаю новый контракт, а ты хочешь уйти?». Конечно, если в «Челси» захотят, я отработаю свой контракт до конца, но я хотел бы покинуть Англию», передает Germany06.ru.