Дон Кинг: Валуев отправит Кличко в нокаут

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Николай Валуев мечтает о встрече на ринге с чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) украинцем Владимиром Кличко.



Об этом сегодня в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония) заявил немецкий менеджер "российского гиганта" Вильфрид Зуэрланд. "Это - наша мечта, - сказал Зауэрланд. - Однако этот бой может состояться самое раннее в следующем году".



Минувшей ночью на ганноверской "ТУЙ-Арене" на глазах 8 тысяч зрителей Валуев успешно защитил свой титул в бою против Оуэна Бека (Ямайка), в котором россиянин одержал убедительную победу техническим нокаутом в 3-ем раунде.



"Николай - восходящая звезда. Он станет следующим чемпионом мира во всех категориях", - заявил в Ганновере известный американский промоутер Дон Кинг. По его прогнозам, "Николай отправит Кличко в нокаут".



Ранее менеджер Кличко немец Бернд Бенте заявлял о незаинтересованности Владимира Кличко во встрече с Валуевым. Вопреки стремлению украинского боксера объединить пояса престижных версий он не предполагает проводить поединок с Валуевым, передает слова Бенте ИТАР-ТАСС.



В конце сентября текущего года Валуеву предстоит защищать свой титул в Нью-Йорке. Соответствующие переговоры с Доном Кингом идут полным ходом.



Напомним, что Николай первый россиянин-чемпион мира в супертяжелом весе. Валуев стал обладателем своего титула 17 декабря 2005 года в Берлине, где он победил пуэрториканца Джона Руиса.