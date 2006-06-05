Шумахер пересел на мотоцикл

После тестов в Барселоне семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер решил немного отвлечься от "Формулы-1" и прокатился на двухместном мотоцикле "Дукати" класса 500 кубических сантиметров. Ветеран мотогонок 37-летний Рэнди Мамола в течение двух кругов управлял мотоциклом Шумахера, сообщает rbc.ru.



"По ходу этих двух кругов я постоянно кричал Рэнди, чтобы он сбросил скорость, ведь мне на следующей неделе предстоит "Гран-при Великобритании", - смеялся после заезда Шумахер. - "Думаю, этих двух кругов с меня достаточно. Я абсолютно точно не перейду в мотогонки", передает «Спорт Экспресс».