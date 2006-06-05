Бартез покидает «Марсель»

Голкипер сборной Франции Фабьен Бартез покинет «Марсель» этим летом, сообщает «РТР-Спорт». 34-летний вратарь продолжит карьеру в «Тулузе», в клубе, где начиналась карьера Фабьена.

Новый тренер «фиолетовых» Эли Боп предложил Бартезу перейти в его команду, и Фабьен взял время на размышление. Сам Бартез неоднократно говорил о своих хороших отношениях с Эли Бопом и желании поиграть под его руководством. В случае перехода бритоголового голкипера в «Тулузу», ему придется конкурировать за место в воротах с другим бритоголовым – бывшим стражем ворот сборной Франции, капитаном «фиолетовых» Кристофом Рево.