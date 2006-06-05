Хиддинк определился с помощниками

Новый тренер сборной России голландец Гус Хиддинк определился со своими помощниками. В тренерский штаб войдут соотечественники Хиддинка Йохан Неескенс и Ян Рулфс, а также россияне Александр Бородюк и Игорь Корнеев, сообщает «РТР-Спорт»

39-летний Игорь Корнеев имеет двойное гражданство России и Нидерландов. Бывший нападающий сборной России, ЦСКА, «Эспаньола», «Барселоны», «Херенвена» и «Фейееноорда» уже несколько лет проживает в Роттердаме. Игорь работает с юношеской командой «Фейеноорда» и добился существенных успехов. Что касается голландских помощников – Йохан Неескенс в прошлом знаменитый футболист сборной «Аякса» и «Барселоны», второй призер чемпионата мира 1974 года. Профессиональный журналист Ян Рулфс будет отвечать за связи с общественностью.