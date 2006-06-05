Мейвезер-старший хочет тренировать соперника сына

Известный тренер Флойд Мейвезер-старший, который тренирует чемпиона WBC в первом среднем весе Оскара Де Ла Хойю, изменил свое мнение относительно поединка своего подопечного с одним из лучших боксеров мира Флойдом Мейвезером-младшим, приходящимся ему сыном, передает AllBoxing.Ru. «Я пытался показать свое отцовское отношение, отказываясь участвовать в подготовке Оскара к этому бою. Я никогда не хотел, чтобы до этого дошло. Но сейчас я скажу следующее — если Оскар скажет мне о поединке с моим сыном и предложит устраивающий меня гонорар, то этот бой состоится», — заявил Мейвезер-старший.

К этому решению его вынудило поведение его сына, который, по словам Мейвезера-старшего, хочет поединка с Де Ла Хойей из-за желания одержать косвенную победу над своим отцом. «Он хочет драться с Оскаром не потому, что тот является сильнейшим доступным противником, а потому что он хочет победить своего отца. Возможно Флойд-младший в состоянии победить Оскара, но только не в том случае, если его отец будет углу Оскара», — объяснил Мейвезер.

Он хочет получить гонорар в размере 2 миллионов долларов за подготовку Де Ла Хойи к этому бою и предсказывает, что Оскар нокаутирует его сына. «Я научил своего сына всему, что он знает, но я не научил его всему, что знаю я. Я создал стиль своего сына, и я тот, кто может его разрушить, — сказал Мейвезер-старший. — Оскар может пропустить несколько ударов, но Флойд проиграет досрочно потому, что я сделаю так. Они будут на ринге 12 раундов, в какой-то момент Флойд пропустит, и после этого бой будет закончен».