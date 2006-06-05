Два золота украинских пловцов в Монте-Карло

Украинский пловец Андрей Сердинов прогнозируемо сильно выступил на 50 метрах баттерфляем. Заплыв завершился серебряной медалью для украинца. А вот свои чемпионские амбиции Сердинов удовлетворил на стометровке, также баттерфляем - он был вне конкуренции, передает «СпортОнлайн»

Олег Лисогор заставил понервничать своих болельщиков: финальный заплыв на своей коронной дистанции 100 метров брассом он завершил четвертым. Однако впоследствии реабилитировался. В решающей дуэли – а именно так происходят спринтерские финалы на "Маре Нострум" – Лисогор в касании вырвал победу у австралийца Кристиана Спренгера.