Два украинца вошли в молодежную сборную Евро-2006

УЕФА определило символическую сборную завершившегося молодежного чемпионата мира.



В состав этой команды вошли двое украинцев – форвард Артем Милевский и защитник Дмитрий Чигиринский. Другие игроки символической сборной: Стив Манданда (Франция, вратарь), Тьендалли (Голландия, защитник), Степанов (Сербия и Черногория, защитник), Эмануэльсон (Голландия, защитник), Каленберг (Дания, полузащитник), Аиссати (Голландия, полузащитник), Мавуба (Франция, полузащитник), Ян Хунтелаар (Голландия, нападающий).