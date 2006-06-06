Россия выиграла этап Кубка мира по художественной гимнастике

Сборная России в групповых упражнениях на этапе Кубка мира в Генуе, в котором принимали участие команды 15 стран, заняла первые места в обоих упражнениях - и с пятью лентами, и с тремя обручами и двумя парами булав. Агентству спортивной информации «Весь спорт» об этом сообщила старший тренер России по художественной гимнастике в групповых упражнениях Валентина Иваницкая.



Этап Кубка мира. Генуя (Италия).



Пять лент.

1. Россия - 16,400 баллов

2. Италия - 16,000

3. Белоруссия - 15,900.



Три обруча и две пары булав.

1. Россия - 16,650

2. Белоруссия - 15,825

3. Болгария - 15,450.