Россия выиграла этап Кубка мира по художественной гимнастике

Сборная России в групповых упражнениях на этапе Кубка мира в Генуе, в котором принимали участие команды 15 стран, заняла первые места в обоих упражнениях - и с пятью лентами, и с тремя обручами и двумя парами булав. Агентству спортивной информации «Весь спорт» об этом сообщила старший тренер России по художественной гимнастике в групповых упражнениях Валентина Иваницкая.
Этап Кубка мира. Генуя (Италия).
Пять лент.
1. Россия - 16,400 баллов
2. Италия - 16,000
3. Белоруссия - 15,900.
Три обруча и две пары булав.
1. Россия - 16,650
2. Белоруссия - 15,825
3. Болгария - 15,450.