Тоуни не хочет драться с Кличко за 1,5 млн. долларов

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Джеймс Тоуни отверг предложение представителей чемпиона IBF в супертяжелом весе Владимира Кличко провести поединок 11 ноября этого года в нью-йоркском Мэдисон Сквер Гарден.



Он заявил, что его не устраивает предложенный гонорар в размере 1,5 миллиона долларов. Однако промоутер Тоуни Дэн Гуссен опроверг это заявление своего подопечного, сообщив, что переговоры с командой Кличко еще не закончились, сообщает ALLBoxing.ru.



"Мы вели переговоры с Шелли Финкелем (представителем Владимира Кличко в США) по вопросам сумм и процентов распределения гонорара, и переговоры еще не закончились", - заявил Гуссен. Он также добавил, что главной их целью является реванш с чемпионом WBC Хасимом Рахманом.