Жены украинских футболистов призывают болеть

Символическая сборная супруг украинских футболистов презентовала акцию поддержки "Футбол объединяет".



"Частичка тепла и любви от сердця каждого украинца для них очень важна, и поэтому мы своей акцией ставим цель распалить и объединиить более 50 миллионов украинских сердец по всему миру, которые будут биться в унисон и активно поддерживать нашу сборную команду в Германии", - заявляют учасницы акции поддержки, которая прошла 5 июня 2006 года в Киеве на НСК "Олимпийский".



В акции приняли участие Кристина Гусина, Надежда Тимощук, Ольга Алешина (супруга Александра Шовковского), Любовь Свидерская, Маргарита Сичкарь (супруга Владислава Ващука), Ольга Несмачная, Златослава Федорова, заявившие следующее:



"Мы все вместе во многом разные, но каждый челвоек есть уникальный, но мы должны объединить всю любовь в наших сердцах ради нашей страны. Многих людей на самом деле разделяет вопрос, что есть успех, но одни из них отдают предпочтение ожидать его, а другие действуют и идут в поисках его, создавая свою судьбу".



"Когда играют наши мужья, мы всегда переживаем и всячески их поддерживаем, сейчас мы решили превратить нашу энергетику и чувства болельщиков сборной на активную поддержку ".



"Многие из болельщиков не умеют играть в футбол, так как это делают игроки сборной, но это не значит, что они не смогут помочь сборной Украины в Германии. Каждый должен поддерживать нашу сборную так, как никогда в жизни".



"Футбол объединяет нас ради успеха, поэтому мы должны объединиться ради футбола, поэтому мы вместе играем, болеем и побеждаем".