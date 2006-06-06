Физикелла едет в Сильверстоун за победой

В отличие от Фернандо Алонсо, на счету Джанкарло Физикеллы всего одна победа в этом сезоне. Удвоить его итальянец рассчитывает на предстоящем в эти выходные Гран-при Великобритании, ареной для которого станет легендарный Сильверстоун, сообщает «Мир Формулы-1 »

Джанкарло Физикелла: “Это фантастическая трасса. Учитывая, что совсем недалеко находится наша база, эту гонку можно считать домашней. Мне очень нравится эта трасса, ее быстрые повороты. В апреле мы проводили тесты в Сильверстоуне, и наша машина R26 неплохо показала себя. Мы рассчитываем на победу. Что касается наших соперников, то особое внимание стоит уделить Ferrari”.



Предстоящая гонка в Сильверстоуне станет уже 11-й по счету для Физикеллы. При этом пилот финишировал десять раз, но ни разу не поднялся на подиум. Лучший результат – 4 место в прошлом году.