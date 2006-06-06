Хоккей: Самуэльссон стал партнером Гретцки

Знаменитый Уэйн Гретцки, который на днях подписал новый пятилетний контракт с "Финиксом" и дал обещание выиграть с ним Кубок Стэнли, пригласил на роль второго тренера шведского легионера Ульфа Самуэльссона, передает «Спорт-Экспресс»

"Он умеет делать все для победы. Его задача состоит в том, чтобы помочь нашим талантливым защитникам превратиться в звезд НХЛ", - заявил Гретцки.

Таким образом, Ульф Самуэльссон становится первым шведским тренером в НХЛ. Ему 42 года, из которых 17 лет он отдал североамериканскому хоккею. Он выступал за "Хартфорд", "Питтсбург", "Детройт", "Филадельфию" и "Рейнджерс", проведя в общей сложности 1080 матчей. Дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Нынешней зимой швед уже попробовал себя в роли второго тренера в фарм-клубе нью-йоркской команды.