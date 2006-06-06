Спикер Госдумы РФ Грызлов болеет за сборную Украину

Спикер Госдумы РФ Борис Грызлов на приближающемся чемпионате мира по футболу будет болеть за команду Украины.



"Хотелось бы, чтобы как можно дальше по турнирной сетке прошла Украина", - сказал Грызлов. В украинской команде у него есть много личных друзей, пояснил Грызлов свои предпочтения, сообщает «РИА«Новости».



Чемипонат мира-2006 стартует в Германии в пятницу, 9 июня. Команда Украины на его групповой стадии померится силами с командами Испании, Туниса и Саудовской Аравии. Свой стартовый матч подопечные Олега Блохина проведут 14 июня против испанцев.