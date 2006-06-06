«Ролан Гаррос». Сафина «вывела» в полуфинал Кузнецову

На открытом чемпионате Франции по теннису в рамках четвертьфинала встречались две россиянки: Светлана Кузнецова, посеянная под 8-м номером, и Динара Сафина, 14-я ракетка соревнований.



Первый сет Сафина начала более чем агрессивно: ей удалось сделать два брейка, и она повела 5:1. Однако после этого у нее наступил спад, чем не преминула воспользоваться Кузнецова.



В итоге счет сравнялся - 6:6, и дело дошло до тай-брейка. Здесь уже чемпионка US Open-2004 вырвалась вперед - 5:0, хотя Сафина предприняла попытку сократить счет, и отчасти ей это удалось - 6:5. Однако Кузнецова сумела довести мини-партию до победы, и в итоге первый сет остался за ней.



А во второй партии борьбы не получилось: Сафина "расклеилась", у нее не получалось абсолютно ничего. В свою очередь, Кузнецова нащупала свою игру и практически в каждом розыгрыше была на голову сильнее соперницы.



В итоге встреча, которая продолжалась 1 час и 28 минут, завершилась со счетом 7:6(7:5), 6:0 в пользу Светланы Кузнецовой, передает «РИА«Новости».