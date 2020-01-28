ATP отменила "Челленджеры" в Китае из-за коронавируса

Китай останется без большого тенниса из-за коронавируса. ATP отменила "Челленджеры".
ATP объявила об отмене четырех "Челленджеров", которые должны были состояться в марте в Китае, сообщает puntodebreak.com.
Причиной стало распространение коронавируса в Поднебесной. По последним данным, вирусом заражено 4600 человек, 106 погибло. Китайский город Ухань, в котором началась эпидемия, закрыт на карантин. Недавно болезнь была обнаружена и в других странах.
Недавно вирусолог Анна Мироненко сообщило, что коронавирус доберется и до Украины.
Также была информация, что исследователи из Гонгконга разработали вакцину от смертельного вируса.
Детский таблоид Jyllands-Posten заменил звезды на флаге Китая на коронавирус, вызвав крупный скандал.