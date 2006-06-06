В Питере избили форварда «Зенита»

В Петербурге неизвестные избили нападающего футбольного клуба "Зенит" Олега Кожанова, он находится на амбулаторном лечении, сообщили РИА Новости в Елизаветинской больнице, куда футболист обратился за медицинской помощью.



"Кожанов не был госпитализирован. Он сам обратился в больницу, ему была оказана необходимая помощь, и в этот же день спортсмен был отпущен на амбулаторное лечение", - рассказали в больнице.



В стационаре не уточнили характер травм Кожанова, отметив, что его осматривал нейрохирург.



Как сообщили «РИА«Новости» в правоохранительных органах города, инцидент произошел 5 июня около двух часов ночи: трое неизвестных избили Кожанова на проспекте Художников. По словам представителя правоохранительных органов, у спортсмена закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и сотрясение головного мозга.