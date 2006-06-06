Сборная Испании не верит в свой успех на ЧМ

Без какой-либо уверенности в победе отправляется в Германию сборная Испании по футболу. Такой вывод делает испанская футбольная общественность накануне чемпионата мира по футболу.



"Самым оптимистичным выглядит тренер национальной сборной Луис Арагонес. Что касается капитана Рауля Гонсалеса, других игроков и большинства болельщиков, то они особого оптимизма не проявляют", - заявил РИА Новости известный спортивный радиокомментатор Рауль Сантидриан.



По его мнению, основная причина пессимизма испанцев в отношении перспектив своей команды - "постоянные неудачи, которые преследуют Испанию на чемпионатах мира в последние десятилетия".