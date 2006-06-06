Определились все полуфиналистки «Ролан Гаррос»

На открытом чемпионате Франции по теннису сегодня, 6 июня, состоялись четвертьфинальные матчи женского одиночного разряда, по итогам которых определились все полуфиналистки.



В борьбе за выход в финал сыграют между собой бельгийки Ким Клейстерс и Жюстин Энен-Арденн, россиянка Светлана Кузнецова и чешка Николь Вадисова, передает «Лента.ru».



Первой вышла в полуфинал Кузнецова, которая обыграла в двух сетах свою соотечественницу Динару Сафину. Параллельно с этой встречей игрался матч между американкой Винус Уильямс и Николь Вайдисовой. Чемпионка Уимблдона-2005 Уильямс выиграла первый сет на тай-брейке со счетом 7:6 (7:5), но два следующих уступила со счетом 1:6, 3:6.



Прошлогодняя чемпионка Roland Garros бельгийка Жюстин Энен-Арденн в первой партии с немкой Анной-Леной Гренефельд уступала в счете, но смогла победить 7:5. Во втором сете борьбы не получилось – 6:2.

По тому же сценарию развивалась и встреча между другой бельгийкой Ким Клейстерс и швейцаркой Мартиной Хингис. В первом сете Хингис сумела довести дело до тай-брейка, но уступила со счетом 6:7 (5:7), а во второй партии Клейстерс не оставила сопернице ни единого шанса – 6:1.



Что касается очных встреч между полуфиналистками, то Светлана Кузнецова и Николь Вайдисова играли между собой один раз. В 2005 году во втором круге Уимблдона Кузнецова добилась победы со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Клейстерс и Энен-Арденн встречались между собой 19 раз: 10 побед на счету Ким, 9 – на счету Жюстин. Последний раз соперницы играли в финале турнира в Торонто в 2005 году, и тогда победила Клейстерс.