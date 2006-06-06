Лукашенко учинил порку Олимпийскому комитету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на открытии заседания Олимпийского комитета страны и в жесткой форме раскритиковал деятельность спортивных чиновников по итогам Олимпиады в Турине. Глава государства остался недоволен результатами спортсменов в Италии, отметив, что они не оправдали возлагавшихся на них надежд, сообщает Интерфакс.



"Надо объективно признать, что за исключением национальной команды по фристайлу, другие спортсмены не показали тех результатов, которых ждали в стране, - считает Лукашенко. - Не хочу никого обижать, но разве можно считать нормальным выступление на Олимпиаде мужской биатлонной команды? Больно было смотреть, как наши биатлонисты мучаются на дистанции, а об их стрельбе вообще говорить нечего. Когда вы научите наших спортсменов стрелять, ведь это же ваши офицеры? - спросил глава государства у председателя комитета государственной безопасности и министра внутренних дел".



В качестве примера неудовлетворительной работы национального Олимпийского комитета Лукашенко привел ситуацию в мужской лыжной сборной: "Посмотрите, до чего вы доработались - не сумели даже скомплектовать полноценную мужскую команду в лыжных гонках. Аж двух лыжников подготовили за четыре года, и те - с повышенным гемоглобином".



Президент также не оставил без внимания неудачу хоккейной сборной, не сумевшей квалифицироваться на Игры в Турине: "О каком достоинстве могут говорить наши хоккеисты, если они вовсе не попали на Олимпиаду, проиграв с позором квалификационный турнир в Латвии".



Отметим, что на последнем чемпионате мира (в той же Латвии) хоккейная сборная Белоруссии порадовала Лукашенко, выйдя в 1/4 финала, но на заседании Олимпийского комитета президент вспоминать об этом не стал.