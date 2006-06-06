Чемпион WBA Валуев: Я готов к завоеванию Америки

После победы техническим нокаутом в третьем раунде над претендентом Оуэном Беком чемпион WBA в супертяжелом весе Николай Валуев заявил, что он очень доволен своей победой, и теперь его цель - завоевать симпатии американских поклонников бокса.



"Это был очень важный для меня поединок, так как я впервые защитил свой титул, - цитирует Валуева ALLBoxing.ru. - Я вношу изменения в тренировки перед каждым боем для того, чтобы подготовиться к возможностям моего противника. Мы с тренером разработали хороший план на этот поединок… Сейчас я готов к завоеванию Америки".



"Николай Валуев один из самых недооцененных боксеров в мире, - заявил американский промоутер Дон Кинг, которому принадлежат права на организацию поединков Валуева в США. - Он все лучше и лучше использует комбинации, а также этот мощнейший апперкот. Я верю в то, что он может стать абсолютным чемпионом".



Промоутер Валуева Вилфрид Зауэрланд обратился к американским болельщикам напрямую. "Я слышал, что часть американцев скептически относилась к Николаю, отдавая должное только его росту и весу, - заявил Зауэрланд. - Они не знают того, как упорно мы работаем над улучшением его боксерских навыков. Его физические данные уникальны. Сейчас американцы увидят, насколько лучше стали его боксерские навыки".