Старт чемпионата Китая по футболу перенесен из-за коронавируса

Чемпионат Китая по футболу не начнется в запланированные сроки из-за эпидемии коронавируса.
Китайская Суперлига на своем официальном сайте сообщила о переносе старта чемпионата. Причиной стала эпидемия коронавируса.
В Поднебесной смертельным вирусом заражено более 4500 человек, уже более 100 погибло. Также коронавирус был замечен и в западноевропейских странах. В Украине случая смертельной болезни пока замечено не было.
Изначально турнир должен был стартовать 22 февраля, новая дата начала не сообщается. Меры приняты с целью избежать распространения болезни по стране.
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В сезоне-2019 победителем турнира стал Гуанчжоу Эвергранд.
Напомним, из-за коронавируса в Китае были также отменены 4 "Челленджера" ATP, которые должны были пройти в марте.