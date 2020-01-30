Старт чемпионата Китая по футболу перенесен из-за коронавируса

Чемпионат Китая перенесен из-за коронавируса / ФК Шанхай СИПГ

Китайская Суперлига на своем официальном сайте сообщила о переносе старта чемпионата. Причиной стала эпидемия коронавируса.

В Поднебесной смертельным вирусом заражено более 4500 человек, уже более 100 погибло. Также коронавирус был замечен и в западноевропейских странах. В Украине случая смертельной болезни пока замечено не было.

Изначально турнир должен был стартовать 22 февраля, новая дата начала не сообщается. Меры приняты с целью избежать распространения болезни по стране.

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В сезоне-2019 победителем турнира стал Гуанчжоу Эвергранд.

Напомним, из-за коронавируса в Китае были также отменены 4 "Челленджера" ATP, которые должны были пройти в марте.