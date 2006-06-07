Украинские «художницы» надеются попасть в финал Кубка мира

На Кубке мира в Генуи (Италия) сборная команда Украины в групповом упражнении в составе Инги Кожохиной, Ирины Ковальчук, Анастасии Бич, Полины Кандауровой, Виктории Зубченко и Веры Передерий заняли 5 в упражнении с булавамиобручами и 6 – в упражнении с лентами. Этот результат позволяет сборной Украины надеяться на попадание на Финал Кубка мира, который пройдет в ноябре в Миэ (Япония), сообщает федерация гимнастики Украины.



Ирина Дерюгина : «В лентах наши девочки не справились со своими эмоциями, не додержали упражнение до конца – фактически в последние 20 секунд на одной гимнастке было сразу 4 потери. Этого нельзя допускать. Ни в коем случае гимнастка не должна расслабляться. Однако, обручи и булавы они сделали очень чисто, без единого сбоя. А поднялись вверх по рангу всего лишь на 1 место, и то, потому что завалила сборная Китая. У судей уже есть определенный рейтинг, особенно в групповом упражнении. Украина тут лишь на 5-6 месте, независимо от качества выступления. Как это сломать? Вопрос риторический. Ведь наши гимнастки-групповички могут бороться и за призовые места. Не так сильна сейчас, допустим, Болгария, которая наполовину обновила свой состав. Да и Россия допускает много ошибок. Значит, как и гимнасткам личного первенства, нашим надо быть выше на 10 голов, чтобы победить. И мы будем».



Доказать это наши гимнастки смогут уже на Гран-При в Холоне, куда украинки уже отправились. В личном первенстве среди взрослых гимнасток выступят Анна Бессонова, Наталья Годунко и Ирина Ковальчук, а среди юниорок – Дарья Кушнерова, Валерия Шурхал, Алина Максименко и Дарья Андреева. К ним также присоединится и команда в групповом упражнении.



Результаты Кубка мира

Генуя, Италия



Финал в упражнении с обручами и булавами

1. Россия

2. Беларусь

3. Болгария

4. Италия

5. Украина

6. Франция

7. Израиль

8. Китай



Финал в упражнении с 5 лентами



1. Россия

2. Италия

3. Беларусь

4. Китай

5. Болгария

6. Украина

7. Израиль

8. Франция