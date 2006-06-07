Футбол: Баллак и Кан считают, что их пользуют нетрадиционно

Игроки сборной Германии Михаэль Баллак и Оливер Кан заявили, что собираются потребовать компенсации от немецких производителей товаров интимного характера за использование их имен в рекламных целях.



Дело в том, что в преддверии чемпионата мира известный немецкий производитель подобных товаров "Беате Узе" решил разместить на своих изделиях фотографии Кана и Баллака, подписав их "Михаэль Б" и "Олли К". В результате футболисты подали на мюнхенскую компанию в суд "за нарушение персональных прав", передает «Спорт Экспресс».