Украинского дзюдоиста дисквалифицировали за допинг

Неприятное известие для украинских любителей дзюдо пришло из секретариата Европейского Союза дзюдо (EJU). Допинг-проба украинского дзюдоиста Ильи Чимчиури, взятая у него по завершении этапа Кубка Мира в Праге (Чехия) 5 марта 2006 года, где он занял 3 место в категории до 81 кг, дала положительный результат. В организме дзюдоиста днепропетровского клуба "Тайфу" обнаружен запрещённый препарат СТАНАЗАЛОЛ, относящийся к группе анаболических стероидов.



EJU и WADA (Всемирное Анти-Допинговое Агенство) дискваливицировали Илью Чимчиури на 2 года. Срок дисквалификации днепропетровского дзюдоиста завершается 5 марта 2008 года.



Это уже третья допинговая дисквалификация украинских дзюдоистов за последние два с половиной года. Ранее, в декабре 2003 года полугодичную дисквалификацию за употребление ФУРОСЕМИДА получил другой воспитанник днепропетровского клуба "Тайфу" - Сергей Гречаник. А в марте 2004 на 2 года был дисквалифицирован Евгений Сотников из Запорожья, передает «Наш спорт».