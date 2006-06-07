Саленко: Все мои мысли связаны с украинским футболом

Перед предстоящим ЧМ экс-форвард киевского «Динамо» и сборной России Олег Саленко - единственный в мире игрок, забивший в одном матче пять голов – ответил на вопросы корреспондента «МК». Речь, в частности, шла и о сборной Украины.



За кого болеть-то будете? Помимо, естественно, сборной Украины.



— За Испанию. Все-таки я и сам в этой стране поиграл, и знакомых у меня там хватает.



— Ваши фавориты первенства мира?



— Бразилия — явный фаворит. Единственный минус этой сборной — перебор высококвалифицированных исполнителей. (Улыбается.) И это при том, что Паррейра отлично умеет прививать команде дисциплину. Я ведь с ним в “Валенсии” работал — знаю, что говорю.



— На каждом чемпионате мира есть своя “сборная-открытие”. Сборная Украины имеет шансы этим самым открытием стать?



— Поживем — увидим. В любом случае, если команда Блохина выйдет в четвертьфинал, чего сейчас все на Украине ждут, — здесь такой фейерверк начнется! Эйфория-то уже приличная наблюдается. Но я бы лично смелых прогнозов поостерегся. В команде ведь проблем хватает. И прежде всего — в атаке. Что со здоровьем у Шевченко? Восстановится ли после травмы Ребров? Насколько уставшим приедет с молодежного первенства Европы Милевский? Вопросы, вопросы…



— Выход в плей-офф ответом станет?



— С одной стороны — да. А с другой… Я считаю, что если из такой группы не выходить, то зачем тогда вообще на чемпионат мира ехать? При условии нацеленности на серьезные задачи Саудовскую Аравию и Тунис в любом случае нужно обыгрывать.



— Считается, что нынешняя сборная Украины без Андрея Шевченко и с ним — две большие разницы…



— Я с этим мнением согласен. По большому счету под Андреем сейчас команды нет. Те же Воробей и Белик в минувшем чемпионате Украины практически не играли…



— Вы ведь, кстати, за Украину в свое время тоже один матч провели. Против венгров, в 92-м… Чем та игра запомнилась?



— Маленьким бардачком, что тогда в украинском футболе творился. Представляете, у сборной в то время… три тренера было! Прокопенко, Пузач и еще кто-то, сейчас не вспомню. Причем каждый рулил по-своему, только “своих” игроков в сборную приглашая. Я в том матче участие принял, но потом оказалось, что украинцам еще несколько лет нельзя на международном уровне выступать. Поединок с венграми признали недействительным, и я тогда решил за Россию играть…



— Как считаете, насколько велика роль Блохина в последних успехах сборной Украины?



— Надо отдать ему должное: Блохин сумел своим характером заразить ребят. Эдаким футбольным нахальством, хорошим спортивным авантюризмом... Одним словом, вселил в них уверенность. Вы можете — и все тут!



— Сами-то тренерскую карьеру начинать не думаете?



— Пора уж, пора… Но пока Саленко на Украине никуда не пускают. Ни федерация не поддерживает, никто! Помню, в прошлом году меня как почетного гостя пригласили на юношеский чемпионат мира, так мне это приглашение передали со словами: “Хочешь — езжай…” И палец о палец не ударили! Ну и потом, в украинском чемпионате сейчас слишком много околофутбольных дел. Имеет место замкнутый круг тренеров, переходящих из одной команды в другую (нечто похожее, знаю, одно время было и в России). Прорвать его очень сложно. Независимые тренеры здесь никому не нужны. Хотя… В последнее время перемены к лучшему намечаются. Завар вот вернулся, Протя, Литова (Заваров, Протасов, Литовченко)… Надеюсь, что на этой волне и я

поднимусь.



— И каков уровень ваших тренерских притязаний?



— Высшая украинская лига — вот моя цель. Без лишней скромности могу сказать: я способен сейчас принять практически любую команду чемпионата — и хуже не будет.



— А в России поработать нет желания?



— Пока все мои мысли связаны с украинским футболом. Дело в том, что полученная лицензия позволяет мне работать только здесь. Ну а так, в перспективе… Почему бы и нет?