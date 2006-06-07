Бег (10 км): противостояние украинки и австралийки в Нью-Йорке

Бенита Джонсон из Австралии и украинка Наталья Беркут продолжат свое бескомпромиссное соперничество на беговой дорожке в ближайшую субботу на этот раз на весьма престижном 10-ти километровом пробеге в Нью-Йорке Circle of Friends New York Mini 10K.



Несомненно, острую конкуренцию им оставят и латвийская представительница Елена Прокопчук, и Лорна Киплагат из Нидерландов, и американская бегунья Джен Райнс, и итальянка Бруна Геновезе, что будет изначально способствовать показу высоких результатов, передает сайт «Легкая атлетика».



Очень хотелось бы верить,что форма и у россиянки Любови Денисовой еще не пошла на спад, и она также будет играть на дистанции не последнюю роль.