Роналдо «покалечил» ноги

По сообщению врачей сборной Бразилии, в том, что Роналдо натер ноги до мозолей и не мог играть во втором тайме товарищеского матча с Новой Зеландией, виноваты слишком грубые швы на его бутсах.



Как сообщает ИА «Спортком», игрок был обут в высокотехнологичные бутсы фирмы Nike. Несколько раз за игру Роналдо переобувался, перешнуровывал бутсы и заклеивал ноги пластырем, но это его не уберегло. Врач бразильской национальной команды Жозе Луис Рунко заявил, что компания-производитель экипировки уже предупреждена о дефектах своей продукции и будет решать возникшую проблему, передает Germany06.ru.