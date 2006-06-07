БК «Киев» попрощался с тренером

Президент БК "Киев" Александр Волков прояснил ситуацию с отставкой главного тренера команды Ренато Паскуале. "Срок действия трудового соглашения с Ренато истек, и он сам попросил руководство клуба не рассматривать его кандидатуру на пост тренера на будущий сезон, так как у него есть на то семейные причины. Поэтому мы попрощались с Паскуале. При этом, если к моменту, когда он решит личные вопросы, мы все еще не определимся с главным тренером БК "Киев", итальянец может быть включен в круг кандидатов на этот пост", - уточнил президент украинского клуба.



На вопрос о том, кто будет включен в список кандидатов на пост тренера, Александр Волков ответил, что претендентов много и среди них есть украинские наставники. По мнению Волкова, хорошие шансы имеет Виктор Бережной, до этого работавший одним из ассистентов Паскуале.



Также президент БК "Киев" заявил, что, скорее всего, большинство легионеров покинет клуб, однако сразу сделал оговорку, что этот вопрос связан с бюджетом, который на данный момент еще не определен. Волков сказал, что клуб будет стараться максимально задействовать перспективных украинцев, и даже не исключил тот вариант, при котором БК "Киев" на один сезон не будет ставить высоких целей для того, чтобы за это время украинская молодежь выросла в профессиональном плане и впоследствии могла решать серьезные задачи не только на внутренней, но и на европейской арене, передает «Спорт Экспресс».