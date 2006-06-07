Алиев: Голландцам помогла фортуна

Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Алиев считает, что в финальном матче первенства Европы, в котором его команда уступила со счетом 0:3, сборной Голландии откровенно повезло.



"Мы создали намного больше голевых моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Все могло сложиться по-другому, если бы не пропустили в начале первого тайма очень нелогичный гол. К тому же дважды голландскому голкиперу после ударов Чигринского и Година на помощь приходила штанга. Думаю, фортуна была на стороне голландцев", - отметил Алиев, сообщает «Спорт Экспресс».