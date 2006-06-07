Бекхэм внес себя в «команду мечты»

Капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился с корреспондентами немецкого издания Die Welt своими соображениями на тему футбольной дрим-тим.



В нее вошли защитники Гэри Невилл, Роберто Карлос, Бобби Мур и Франц Беккенбауэр. В полузащите, кроме самого Бекхэма, должны сыграться Джордж Бест, Лотар Маттеус и Зинедин Зидан. На острие атаки игрок мадридского "Реала" поставил Роналдо и Марадону. Голкипером команды мечты должен стать Петер Шмейхель, которого Бекхэм считает лучшим вратарем всех времен, сообщает Reuters.