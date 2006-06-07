В «Днепре» появился настоящий иностранец

Днепропетровский «Днепр» подписал пятилетний контракт с игроком «Хайдука» и молодежной сборной Хорватии Младеном Бартуловичем, сообщает официальный сайт УЕФА.



Для «Днепра» Бартулович стал первым легионером из дальнего зарубежья, так как в команде кроме белорусского нападающего Сергея Корниленко не было ни одного иностранца.



19-летний уроженец Боснии и Герцеговины до переезда в Днепропетровск выступал в сплитском клубе на позиции полузащитника, отыграв за «Хайдук» 41 встречу и забив один гол. В последнем сезоне он провел восемь матчей в чемпионате страны, а также шесть поединков на Кубок Хорватии. 1 февраля 2006 года Бартулович дебютировал в национальной команде на турнире в Гонконге.