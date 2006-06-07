Марафон: в Берлине побежит обладатель 20 мировых рекордов

Кроме Олимпийской чемпионки, бегуньи из Японии Мизуки Ногучи, являющейся рекордсменкой Азии ( 2:19.12 ), оргкомитету берлинкого марафона, который состоится 24 сентября, удалось получить положительный ответ об участии выдающегося стайера современности, эфиопского спортсмена Хайле Гебреселасси.



Следует напомнить, что двукратный чемпион Олимпийских Игр на дистанции 10000 м (1996 г. и 2000 г.), четырехкратный победитель мировых форумов 1993, 1995, 1997 и 1999 годов, Хайле Гебреселасси является обладателем 20 мировых рекордов в карьере на различных дистанциях.



После досадного 5-го места на Олимпиаде в Афинах из-за травмы, Хайле переключился исключительно на шоссейные старты, заявив, что его настоящая цель установить мировой рекорд на марафоне.



К слову, совсем недавно он стал обладателем рекордов на полумарафоне- 58.55 и 25 км- 1:11.37.



Дебют на марафоне у знаменитого эфиопского стайера состоялся в Лондоне в 2002 году, где Хайле Гебреселасси закончил дистанцию третьим с результатом 2:06.35 вслед за Халидом Ханнучи (USA) и Полом Тергатом (Кения).



В этом году на марафоне в Лондоне, находясь в лидирующей группе до отметки 40 км, Хайле вынужден был из-за травмы существенно снизить темп, показав в итоге девятое время-2:09.05, сообщает сайт «Легкая атлетика».