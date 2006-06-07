«Палач» выйдет на ринг ради репутации

В ночь с субботы на воскресенье в Атлантик-Сити состоится бой между сильнейшим полутяжеловесом мира Антонио Тарвером и бывшим абсолютным чемпионом мира в среднем весе Бернардом Хопкинсом.



Для «Палача» Хопкинса это будет первый поединок в полутяжелом весе, и он будет выходить на ринг в качестве претендента на неофициальный титул сильнейшего полутяжеловеса в мире. Что до Тарвера, то ему этот поединок нужен только для личного самоутверждения. А Хопкинс вполне возможно после этого боя повесит на гвоздь свои перчатки.



«Я уже говорил ранее, что не приму вызов, в котором не смогу выиграть, - заявил на предматчевой пресс-конференции Хопкинс. - Я буду драться ради своей репутации и истории. Когда я побью Тарвера, мне не будет нужен пояс. Я готов и очень тяжело тренировался для этого. Я хочу доказать, что 10 июня победа достанется более лучшему бойцу… тому, кто больше ее желает. Я хочу, чтобы Тарвер был в своей лучшей форме. Никаких оправданий».



Несмотря же на решительное заявление «Палача», он фаворитом в предстоящем поединке не является, передает «Газета.Ru».