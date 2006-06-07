Абрамович «списал» футболиста стоимостью 37 миллионов долларов

Владелец "Челси" Роман Абрамович согласился бесплатно отпустить в Аргентину полузащитника Хуана Себастьяна Верона, за которого в свое время было заплачено 20 миллионов фунтов стерлингов (более 37 миллионов долларов). В последние два сезона игрок выступал за итальянский "Интер", но недавно решил вернуться на родину, передает «Лента.ru»

"Челси" купил Верона у "Манчестер Юнайтед" летом 2003 года, но через год отдал его в аренду "Интеру". Зарплату аргентинцу (около 7,5 миллиона долларов за сезон) продолжал выплачивать английский клуб. В последнее время у Верона возникли проблемы в Италии - он подрался с бразильцем Адриану, рассорился с фанатами и решил вернуться в "Эстудиантес", где начинал профессиональную карьеру.

До перехода в "Манчестер Юнайтед" полузащитник выступал за "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Сампдорию" (Италия), "Парму" (Италия) и "Лацио" (Италия). За свою карьеру он становился чемпионом Италии и Англии, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.