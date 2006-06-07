Toyota отрицает подписание контракта с Williams

Появилась информация, что во время Гран-при Монако Williams и Toyota договорились о сотрудничестве в 2007 году. Однако в Toyota отрицают подписание контракта на поставку клиентских двигателей, сообщает «МирФормулы-1». Представитель Toyota: “Мы действительно обсуждали возможное сотрудничество в течение последнего времени. Но руководство в Японии говорит, что никакого контракта не подписано”.

Williams рассчитывает на бесплатную поставку двигателей Toyota в сезоне-2007. В настоящее время команда MF1 использует клиентские версии японских двигателей, заплатив 16 миллионов долларов.