Монтойа возлагает надежды на Монако

В 2005-м году Хуан-Пабло Монтойа выиграл свою первую гонку на Сильверстоуне в составе McLaren и, после подиума в Монако 2 недели назад, колумбиец хочет большего и ждет напряженной борьбы, сообщает «МирФормулы-1»

Хуан-Пабло Монтойа: "Это было великолепно вернуться на подиум в Монако, и это придало уверенности всей команде, и каждый усердно работал, чтобы как можно лучше подготовить машину для предстоящего Гран-При. Сильверстоун - великолепная трасса с несколькими захватывающими поворотами. Я люблю эту трассу, и я надеюсь мы сможем повторить результат прошлого года, когда я впервые выиграл за McLaren перед домашней для команды публикой. Трасса совсем не похожа на узкие и медленные улочки Монте-Карло. Одна из самых быстрых трасс чемпионата - здесь ты всегда едешь на пределе своих возможностей. Связка поворотов Maggots - Becketts - Chapel самая опасная, вы должны атаковать здесь, в этой связке очень важен хороший баланс машины, направление движения изменяется так быстро, что нужно успеть попасть на апекс каждого поворота, что очень сложно на такой скорости. В дополнение к балансу автомобиля, важно найти оптимальные настройки между прижимной силой в поворотах и скоростью на большей части трассы. Сильверстоун также требователен к резине, передняя левая покрышка очень быстро изнашивается из-за быстрых правых поворотов. Если вы решите все эти проблемы - то успех неминуем".