Украинских олимпийцев «нашел» серьезный партнер

Сегодня президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и президент корпорации «Фанни» Владимир Басс подписали договор, который предусматривает финансовую помощь спортсменам-олимпийцам, а также обеспечение продукцией «Фанни» училищ спортивного резерва и интернатов спортивной направленности.



Сразу после подписания документа, при котором присутствовал корреспондент «Главреда», Сергей Бубка отметил: «У НОК появился еще один надежный партнер, который неравнодушен к спорту. Помимо финансовой поддержки наших спортсменов, корпорация будет осуществлять поддержку питанием подростающего поколения – спортсменов-резервистов. Контракт между НОК и «Фанни» подписан на 2 года.»



Со своей стороны Владимир Басс добавил: «Очень надеюсь, что та молочная продукция, которую будут получать - и бесплатно – учащиеся спортучилищ, поможет им достичь самых высоких результатов. Кстати, вся продукция производится из натурального молока, с энергетическими добавками и витаминами. Запустить линию по выпуску этих йогуртов планируем к октябрю».