На российском ТВ появится футбольное реалити-шоу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко планирует выпустить в эфир одного из федеральных телеканалов реалити-шоу "Футбольная академия". В этой программе участвуют 16 юных футболистов (от 15 до 18 лет), а победители заключат контракты с профессиональными клубами, сообщает «Лента.ru»

Уже с успехом прошли пилотные выпуски телепроекта, а съемки для одного из федеральных каналов начнутся в августе. Ожидается, что выход реалити-шоу на экраны в национальном масштабе состоится в сентябре.

Под съемки программы будут созданы девять дополнительных "Футбольных академий" на базе отделений РФС. Заказчиком проекта является компания Prime Media, а автором и генеральным продюсером - Никита Исаев. Главным спонсором реалити-шоу стал самый успешный в последние годы клуб России - московский ЦСКА.